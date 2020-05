Política Celso de Mello vê ‘aparente prática criminosa’ em conduta de Weintraub na reunião Ministro analisou a conduta do titular da Educação durante reunião ministerial do dia 22

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), apontou na decisão em que levanta sigilo da reunião ministerial do dia 22 de abril aparente “prática criminosa” cometida pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub. No trecho destacado pelo decano, o ministro da Educação afirma que, por ele, “botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF...