Política Celso de Mello rejeita notícia-crime contra ‘pensão’ anunciada por Moro O decano apontou que o advogado sequer apresentou qualquer documento que dê suporte mínimo à acusação. Além disso, por ter deixado o governo, Moro não detém mais foro privilegiado, o que torna o Supremo sem competência para avaliar o caso

O ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento e arquivou notícia-crime apresentada contra o ex-ministro Sérgio Moro por corrupção passiva. A ação foi movida por um advogado que vislumbrou a confissão do crime quando Moro disse, ao sair do governo, que havia solicitado uma pensão a sua família quase lhe acontecesse algo no cargo. ...