Política Celso de Mello pede a Aras que se manifeste sobre depoimento de Bolsonaro Decano do Supremo Tribunal Federal encaminhou despacho ao PGR solicitando manifestação sobre pedido da Polícia Federal para ouvir o presidente na investigação que apura acusações do ex-ministro Sérgio Moro sobre interferências políticas na corporação

O ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu ao procurador-geral da República Augusto Aras que opine sobre o pedido de depoimento do presidente Jair Bolsonaro no inquérito sobre interferências políticas na corporação. A solicitação partiu da delegada Christiane Correa Machado, que lidera o caso. Em ofício enviado ao decano, ela afirma...