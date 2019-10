Política Celso de Mello nega prisão de suposto operador do MDB Entre os alvos da medida cautelar requerida pela PGR estavam dois assessores do deputado federal Sérgio Souza

Ao deflagrar a Operação Grand Bazaar, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, rejeitou todos os pedidos de prisão preventiva e temporária apresentados pela Procuradoria-Geral da República. Entre os alvos da medida cautelar requerida estavam Milton Lyra, apontado por investigadores como suposto operador do MDB, e também de dois assessores do deputado fed...