Política Celso de Mello antecipa saída Ministro se aposentará no dia 13 de outubro, três semanas antes do prazo máximo; decisão acelera definição de novo membro da Corte, que será escolhido por Jair Bolsonaro

O ministro Celso de Mello anunciou ontem que irá antecipar em três semanas sua aposentadoria do Supremo Tribunal Federal (STF).Inicialmente, a saída do decano da corte estava prevista para 1º de novembro, quando ele completa 75 anos e se aposentaria compulsoriamente. Agora, ele informou que sairá no dia 13 de outubro.A decisão de Celso acelera a discussão do presidente Ja...