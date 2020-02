Política Ceará registra 29 homicídios em um dia em meio à paralisação de PMs Cúpula da segurança pública do Estado se reúne para definir atuação da Força Nacional e do Exército nas ruas de Fortaleza e Interior

O Ceará registrou o período mais violento do ano nas últimas 24 horas, depois do início da paralisação das forças de segurança pública do Estado. Apenas na quarta-feira, 19, foram assassinadas 29 pessoas, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. O número de mortes é mais de três vezes maior que a média registrada no resto do ano. Dados da Sec...