Política CCJ do Senado aprova projeto de abuso de autoridade e texto vai a plenário nesta quarta (26) Retomada das discussões acontece em meio às divulgações de supostas conversas entre Moro e Dallagnol

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou no início da tarde desta quarta-feira, 26, o projeto de lei que criminaliza o abuso de autoridade praticado por juízes e procuradores. O texto - alvo de críticas de investigadores - deverá ser votado ainda nesta quarta no plenário da Casa e depois precisará ser reavaliado por deputados federais, já que o texto v...