Política CCJ do Senado aprova nome indicado por Bolsonaro para vaga no TST A indicação agora passará por votação no plenário do Senado

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou o nome do juiz Evandro Pereira Valadão Lopes para o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST). O magistrado foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga reservada a juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho após aposentadoria da ministra Maria de Assis Calsing. A indicação agora passa...