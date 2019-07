Política CCJ do Senado aprova criminalização do caixa dois em campanha e Sérgio Moro comemora Projeto, que será remetido à apreciação da Câmara, faz parte do pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública

A criminalização do uso de caixa dois em campanha eleitorais foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. A proposta é uma das medidas do pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, no início do ano. O texto aprovado nesta quarta-feira, 10, por 17 votos a dois é idêntico ao que passou pelo plenár...