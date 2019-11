Política CCJ do Senado adia votação de projeto que autoriza prisão em segunda instância Proposta que altera o Código Penal estava na pauta da comissão, mas pedido de vista da oposição deixou apreciação para próxima semana

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) adiou a votação do projeto de lei que autoriza a prisão de condenados em segunda instância, conforme o Broadcast Político antecipou. Com isso, a proposta deve voltar para a pauta do colegiado no dia 27. A senadora Juíza Selma (PSL-MT), relatora da proposta, apresentou parecer favorável ao projeto propondo um texto formu...