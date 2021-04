Política CCJ considera salões de beleza e distribuidoras atividades essenciais Projeto passou em comissão, apesar de parecer da Procuradoria Jurídica Legislativa apontar ilegalidade e entendimento ser acatado pela Procuradoria-Geral da Casa

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia aprovou ontem o projeto da vereadora Gabriela Rodart (DC), que torna essenciais as atividades do comércio varejista em tempos de pandemia. A Procuradoria Jurídica Legislativa da Casa, porém, havia dado parecer pela ilegalidade e o entendimento foi acatado pela Procuradoria-Geral do Legislativo ...