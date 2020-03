Política ‘Caso Tormin não é assunto partidário’, afirma Vilmar Rocha Segundo o presidente do PSD, partido não avalia nem expulsão nem punição ao prefeito, que é investigado por crime sexual contra servidora; ele está afastado do cargo por determinação da Justiça

O presidente do PSD em Goiás, Vilmar Rocha, não pretende expulsar ou punir o prefeito de Luziânia, Cristóvão Tormin, que foi denunciado por crimes de natureza sexual contra uma servidora do município e está afastado do cargo. De acordo com Vilmar, a questão “não é um assunto partidário”. “É uma situação pessoal. Espero que ele apresente sua defesa”, afirma o presidente. V...