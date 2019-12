Política Caso Queiroz: MP retoma investigação com foco em Flávio Bolsonaro Um ano após revelação de movimentações financeiras atípicas do ex-assessor do então deputado estadual, apuração tem novo ponto de partida depois da decisão do STF sobre dados sigilosos

Um ano após o Estado revelar, em 6 de dezembro de 2018, que o PM Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar na Assembleia Legislativa fluminense, tivera em conta movimentações financeiras de R$ 1,2 milhão, atípicas e incompatíveis com seus ganhos, o Ministério Público do Rio retomará as investigações e seu foco: o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ). Filho “Zero ...