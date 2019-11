Política Caso Marielle: Bolsonaro diz que pegou gravações em condomínio para evitar adulteração As gravações tratam sobre a visita de Élcio de Queiroz, um dos acusados de matar a vereadora Marielle Franco (Psol), ao condomínio no dia do crime, em março de 2018

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado (2) que pegou a gravação das ligações da portaria do condomínio Vivendas da Barra, no Rio de Janeiro, onde ele tem casa, para evitar adulteração no conteúdo. As gravações tratam sobre a visita de Élcio de Queiroz, um dos acusados de matar a vereadora Marielle Franco (Psol), ao condomínio no dia do crime, em mar...