Política Caso envolvendo mensagens é absolutamente diferente de áudios de Dilma, diz Moro No episódio envolvendo os áudios dos ex-presidentes, afirmou, havia uma interceptação autorizada legalmente

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, afastou a relação das mensagens supostamente trocadas com procuradores da Lava Jato com a divulgação de conversas autorizada por ele entre a ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2016. Para Moro, as duas situações são "absolutamente diferentes". No episódio envolvendo ...