Política 'Caso de Flávio Bolsonaro não é objeto deste julgamento', diz Toffoli STF analisa uso de dados sigilosos; decisão pode anular processo de Queiroz

A investigação sobre a suposta prática de ‘rachadinha’ envolvendo o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz, que trabalhou no gabinete do hoje senador Flávio Bolsonaro, veio à tona nesta quarta, 20, no julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que discute a necessidade de autorização judicial prévia para o compartilhamento de informações sigilosas por órgãos de f...