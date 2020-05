Política Caso Adélio: ‘PF fez amplo trabalho de investigação e isso foi mostrado ao presidente’, afirma Moro Bolsonaro acusou o ex-ministro de não ter priorizado as investigações sobre sua facada.

O ex-ministro de Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, rebateu as acusações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro de que teria ‘obstruído’ as apurações sobre o caso Adélio Bispo, que atualmente investigam a hipótese de supostos mandantes do atentado contra o presidente, em setembro de 2018. Moro prestou depoimento em Curitiba no último sábado, 2, no ...