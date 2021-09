Política Casa Militar de Goiás prevê R$ 850 mil para carnes, pescados e frios Edital é praticamente igual a outro cancelado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) no ano passado após desgastes com as compras em meio à pandemia

A Secretaria da Casa Militar do Estado de Goiás, responsável pela administração dos Palácios das Esmeraldas e Pedro Ludovico Teixeira, prevê gastar R$ 850 mil com carnes, pescados, queijos e frios em um ano, conforme licitação marcada para o dia 23 de setembro.O edital é praticamente igual a outro processo licitatório realizado em março do ano passado, mas cancelad...