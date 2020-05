Política Casa derruba veto de Caiado a perdão de multas

A Assembleia Legislativa derrubou, ontem, por 26 votos a cinco, veto do governador Ronaldo Caiado (DEM) a artigo de uma lei que garante remissão de multas a produtores rurais autuados por transporte de gado bovino sem nota fiscal embora acompanhado de Guia de Trânsito de Animal (GTA). O texto estabelece remissão das penalidades, “independentemente do valor.”O trecho da lei é or...