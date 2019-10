Política Casa Civil nomeia Geraldo José de Melo Filho para a presidência do Incra No órgão, ele será responsável por realizar a reforma agrária, manter o cadastro nacional de imóveis rurais e administrar as terras públicas da União

A Casa Civil confirmou nesta quinta-feira, 17, em portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), a exoneração do general João Carlos de Jesus Corrêa do cargo de presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Para exercer o cargo de presidente do Incra foi nomeado o ex-secretário adjunto de Relacionamento Externo da Casa Civil Gerald...