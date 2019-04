Política Casa Civil demite assessor do MEC e amplia desgaste de Vélez no governo Mais mudanças mostram enfraquecimento do ministro da Educação

Mais mudanças hoje no Ministério da Educação (MEC) demonstram o enfraquecimento do ministro Ricardo Vélez Rodríguez. A Casa Civil exonerou um de seus principais assessores Bruno Garschagen, que era responsável pela comunicação e contato com a imprensa. Garschagen é jornalista e muito ligado a Olavo de Carvalho. É autor de um livro intitulado Pare de Acreditar no Governo. O...