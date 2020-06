Política Carta contra Weintraub no Banco Mundial tem Chico Buarque

Organizações da sociedade civil, empresários, ex-ministros, economistas, artistas e intelectuais endereçaram na sexta-feira (19) uma carta à atual diretoria do Banco Mundial e aos embaixadores dos países que fazem parte do grupo do Brasil no organismo multilateral, recomendando voto contrário à nomeação de Abraham Weintraub ao cargo de diretor-executivo do banco.O documento...