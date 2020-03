Com a adoção do regime de plantão extraordinário no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), em decorrência da pandemia de coronavírus, o órgão passou a disponibilizar atendimento aos cidadãos por WhatsApp. A medida se aplica a todos os cartórios eleitorais de Goiânia e do interior.

Para conseguir contato com um cartório, basta adicionar o número dele no celular e enviar uma mensagem por WhatsApp. A lista completa dos telefones de cada zona eleitoral pode ser conferida clicando aqui.

O TRE-GO adotou o sistema de plantão extraordinário na última segunda-feira (23), implantando o trabalho remoto pelo menos até o dia 30 de abril. Nesse período, a Justiça Eleitoral de Goiás funcionará das 12h às 19h.