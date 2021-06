Política Cartório do DF pede esclarecimentos ao Patriota sobre filiação de Flávio Bolsonaro Jorcelino Braga explica que as atas das convenções precisam ser registradas em cartório e depois são encaminhadas para o TSE

O Cartório do Primeiro Ofício de Notas do Distrito Federal enviou ao presidente nacional do Patriota, Adilson Barroso de Oliveira, um requerimento para que sejam feitas alterações na ata de convenção do partido, realizada no dia 31 de maio, encontro que viabilizou a filiação de Flávio Bolsonaro à legenda. Flávio é filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que t...