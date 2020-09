Durante o fim de semana, chamou atenção um carro de som que vem percorrendo Goiânia com anúncio do empresário Edson Automóveis, que era tido como pré-candidato na capital. Ele chegou a publicar nas redes sociais um vídeo em que uma dupla sertaneja faz um show em cima do veículo.

Apesar da sua descrição nas redes sociais indicar que iria para o pleito na capital, ele disse ao POPULAR que não irá disputar mandato de vereador. Segundo ele, já está cansado da política e os shows são apenas divulgação de sua loja.

Em seu lugar, será candidato seu filho, Márcio Vieira (PMN), que não está participando dos eventos, informa ainda Edson.

Caso fosse candidato, a ação iria contra as regras eleitorais. É o que explica o advogado eleitoral Leonardo Batista, que é coordenador da Comissão de Combate à Corrupção Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO).

“Esse tipo de propaganda é terminantemente proibida, o carro de som só pode ser utilizado em comício, carreata ou caminhada. Além disso, não poderia estar promovendo shows”, alerta.