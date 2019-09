Política Carmem Lúcia e Raquel Dodge participam de evento sobre mulheres na política, em Goiânia Simpósio começa às 8h, no Centro Cultural Oscar Niemeyer; na oportunidade será discutido projeto de lei que propõe a reserva de 30% dos cargos legislativos para homens e mulheres

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Carmem Lúcia e a ex-procuradora-geral da República Raquel Dodge estão entre as convidadas do 2º Simpósio A Importância da Mulher na Construção de um Parlamento Democrático, que será realizado em Goiânia nesta quinta-feira (26), no Centro Cultural Oscar Niemeyer. O evento começa às 8h. O evento marca o início das discus...