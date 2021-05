Política Carlos Maranhão tem morte cerebral Família foi avisada no início da tarde desta quarta-feira (26) da morte cerebral e do quadro irreversível. Geólogo coordenou campanhas políticas e ocupou diversos cargos em secretarias de Estado

O marqueteiro Carlos Maranhão, 76, que ocupou vários cargos no governo de Goiás, teve morte cerebral em decorrência de problemas cardíacos. Ele estava internado desde o dia 15 de maio no Hospital do Coração, foi para a Unidade de Terapia Intensiva na última sexta-feira e precisou ser intubado na terça-feira (25). A família foi avisada no início da tarde desta ...