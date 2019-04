Política Carlos ignora 'ponto final' do pai e afirma que não está atacando Mourão no Twitter: 'São fatos' 'Lembro que não estou reclamando do vice só agora. São apenas informações! Não ataco ninguém', diz o filho do presidente Jair Bolsonaro

O vereador carioca Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, continua na ofensiva contra o vice-presidente Hamilton Mourão. Foram 15 tuítes contra o vice publicados em dois dias, até 10h45 desta quarta. Ele nega que esteja apenas "reclamando do vice" no Twitter e diz que não são ataques: "São apenas fatos que já aconteceram e gost...