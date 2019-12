Política Carlos Bolsonaro volta ao Twitter após período 'sabático' nas redes Filho do presidente reapareceu com a publicação de um GIF do chef turco Salt Bae e foto de perfil em que segura fuzil 7.62

Após 26 dias sem publicar nas redes sociais, o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, voltou ao Twitter. O parlamentar reapareceu na rede social a três dias do prazo final dado pela empresa para que ele retornasse sem perder a conta. Na foto de perfil, o vereador segura um fuzil de assalto 7.62, que no Brasil é exclusivo das Forças Armadas e...