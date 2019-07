Política Carlos Bolsonaro volta a criticar Hamilton Mourão nas redes sociais O filho 02 do presidente Jair Bolsonaro divulgou notícia sobre a indicação de Antonio Hamilton Rossell Mourão, filho do vice, para o cargo de gerente executivo de Marketing e Comunicação do Banco do Brasil

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) voltar a atacar, de maneira oblíqua, nesta segunda-feira (1º) o general Hamilton Mourão. O filho 02 do presidente Jair Bolsonaro divulgou notícia sobre a indicação de Antonio Hamilton Rossell Mourão, filho do vice, para o cargo de gerente executivo de Marketing e Comunicação do Banco do Brasil. O salário atual de Rossel Mourão...