Política Carlos Bolsonaro responde Gleen Greenwald mencionando mãe do jornalista que enfrenta câncer “Pergunta para a sua mãe”, escreveu o vereador filho de Jair Bolsonaro

O Twitter foi palco de mais uma polêmica envolvendo o vereador Carlos Bolsonaro (PSL) nesta terça-feira (30). Dessa vez, o filho do presidente Jair Bolsonaro não resistiu e respondeu uma postagem do jornalista Glenn Greenwald dizendo: “Pergunta para a sua mãe”. O americano, que escreve para o site The Intercept Brasil, acusou o presidente da República de usar canais...