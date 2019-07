Política Carlos Bolsonaro questiona aquecimento global no frio e cientistas explicam Filho do presidente fez uma relação equivocada entre o clima e o tempo

O vereador Carlos Bolsonaro aproveitou o frio do último domingo (07) para questionar o aquecimento global. Na rede social, ele perguntou para seus seguidores: “Quando está quente a culpa é sempre do possível aquecimento global e quando está frio fora do normal como é que se chama?”. Carlos fez uma relação entre o clima (um dado de longo prazo) e o tempo (uma questã...