Política Carlos Bolsonaro pede licença não remunerada da Câmara do Rio Motivo para licença e prazo para retorno não foram informados

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC), filho "02" do presidente Jair Bolsonaro, pediu licença não remunerada na Câmara Municipal do Rio. O motivo não foi informado, assim como o prazo em que o vereador ficará ausente do Legislativo Municipal. A licença foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 10. Segundo informações da assessoria da Câmara, a medida está pr...