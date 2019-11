O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) publicou vários memes envolvendo o pai no domingo (10) e na segunda (11). Nas imagens, ele compara o presidente Jair Bolsonaro ao vilão Thanos do filme “Vingadores: Ultimato”.

A referência veio de uma transmissão ao vivo que Bolsonaro fez em 7 de novembro. Ao defender a proposta do ministro Paulo Guedes (Economia) de extinguir municípios com menos de 5.000 habitantes e arrecadação própria inferior a 10% da receita, disse: “Eu não sou o Thanos, que faz assim com o dedo e resolve o problema”.

Carlos também publicou memes de Bolsonaro como capa do álbum da banda Metallica e de Olavo de Carvalho como guru da série Power Rangers.