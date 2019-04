Política Carlos Bolsonaro empregou assessor ligado a Queiroz Trata-se de Márcio Gerbatim, ex-marido da mulher de Queiroz e pai da sua enteada; vereador nega influência em seu gabinete

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC) empregou em seu gabinete na Câmara Municipal do Rio um funcionário ligado ao ex-policial militar Fabrício Queiroz, pivô da crise envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) por suspeita de captação ilícita de salário de servidores no período em que foi assessor do ex-deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Trata-se de Már...