Política Carlos Bolsonaro: Doria e Flávio Rocha usam BNDES para 'caprichos pessoais' Vereador divulgou uma imagem com os donos dos dez aviões executivos mais caros financiados pelo BNDES

O vereador carioca Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, compartilhou em sua conta pessoal no Twitter uma imagem com os donos dos dez aviões executivos mais caros financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). "Alguns gastos de dinheiro público facilitado para caprichos pessoais: JATINHOS", escreveu o...