Política Carlos Bolsonaro diz que País não terá transformação rápida por ‘vias democráticas’ Ele sugere, ainda, que as mudanças que o governo propõe para o País não se concretizem por meio da democracia, e reclama da atuação de oponentes políticos, sem citar nomes

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do presidente da República, usou sua conta oficial no Twitter para dizer que “a transformação que o Brasil quer” não acontecerá na velocidade almejada por meio de “vias democráticas”. Ele sugere, ainda, que as mudanças que o governo propõe para o País não se concretizem por meio da democracia, e recl...