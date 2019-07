Política Carlos Bolsonaro diz que fim de likes no Instagram é motivado por cartilha ideológica “progressista” O vereador desabafou sobre o assunto em seu Twitter

O possível fim da divulgação do número de curtidas em fotos e vídeos do Instagram pode ter agradado a quem se preocupa com a ansiedade provocada pelas redes sociais, mas o mesmo não se aplica ao vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, filho do presidente. No Twitter, ele desabafou sobre o assunto, dizendo que a medida segue “a cartilha progressista”. “Confere que o ...