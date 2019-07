Política Carlos Bolsonaro critica o pai por manter café da manhã com jornalistas Segundo o filho do mandatário, “absolutamente tudo que diz [nos cafés] é tirado do contexto para prejudicá-lo”

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PSC) criticou nesta sexta-feira (19) os cafés da manhã de seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, com jornalistas. Segundo o filho do mandatário, “absolutamente tudo que diz [nos cafés] é tirado do contexto para prejudicá-lo”. A declaração de Carlos foi feita em seu perfil oficial no Twitter, onde o filho 02 do ...