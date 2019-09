Política Carlos Bolsonaro é investigado suspeito de empregar funcionários 'fantasmas' Denúncias de supostas irregularidades no escritório do filho do presidente Jair Bolsonaro começaram a ser publicadas depois que o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), passou a ser investigado por práticas parecidas

O vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PSC) é investigado em dois procedimentos do Ministério Público do Rio (MP-RJ) por suspeitas de ter mantido funcionários ‘fantasmas’ em seu gabinete na Câmara Municipal. As denúncias de supostas irregularidades no escritório do filho ‘02’ do presidente Jair Bolsonaro começaram a ser publicadas pela i...