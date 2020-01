Política Carlos Bolsonaro é fotografado por turista goiano apreciando praia em Portugal O vereador pelo Rio de Janeiro estava acompanhado de um amigo e ao perceber que estava sendo fotografado se retirou do local

O vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (PSC), "filho 02" do presidente Jair Bolsonaro, foi visto na vila portuguesa de Nazaré, apreciando a vista do mar na manhã desta sexta-feira (3), por volta das 11h30 no horário local. Ele estava acompanhado de um amigo e ao perceber que estava sendo fotografado por turistas goianos, retirou-se do local. No site do ver...