Política Carla Zambelli anuncia gravidez e pede afastamento da Câmara Deputada é casada com o coronel da Polícia Militar do Ceará Antônio de Oliveira

A deputada Carla Zambelli (PSL-SP) anunciou que está grávida e se afastará das funções legislativas por uma semana, seguindo recomendações médicas. Zambelli é casada com o coronel da Polícia Militar do Ceará Antônio de Oliveira. “Por conta de cólicas e mal-estar, para evitar a perda do bebê, estarei de licença esta semana, em repouso, medicada e evitando também situaç...