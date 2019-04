Política Cargos técnicos no MEC voltam a ser ocupados por “Olavistas” Grupo havia perdido poder durante um período da gestão de Ricardo Vélez Rodríguez

O novo ministro da Educação, Abraham Weintraub, voltou a fortalecer os chamados “olavistas” da pasta, seguidores do escritor Olavo de Carvalho. O grupo havia perdido poder durante um período da gestão de Ricardo Vélez Rodríguez, em uma tentativa de tirar o viés ideológico do MEC. Profissionais, no entanto, que haviam sido realocados para cargos menos importantes estão s...