Política Canuto pede exoneração e deixa Ministério do Desenvolvimento Regional Secretário responsável por previdência vai substituir Gustavo Canuto; saída foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (6)

O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, pediu exoneração do cargo. A saída foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 6. A publicação afirma que a exoneração foi um pedido de Canuto. Também foi publicada a nomeação de Rogério Marinho ao cargo de ministro do Desenvolvimento Regional. Ele comandava antes a Secr...