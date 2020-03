Política Cantor Sérgio Reis convoca protestos contra o Congresso e o STF para ‘salvar o país dessa raça' ‘Chegou a hora de a gente mostrar o amor que nós temos pela nossa pátria’, afirmou o ex-deputado

Um vídeo que tem circulado pelas redes sociais mostra o cantor e ex-deputado federal Sérgio Reis em um ato de convocação para as manifestações do dia 15 de março em defesa do presidente Jair Bolsonaro e contra o Congresso Nacional. Ele afirmou que estaria presente ao lado de outros artistas, como o cantor Amado Batista, que ele cita na gravação. A posição d...