Cantor católico, Castro assume

Com o afastamento de Wilson Witzel (PSC) por 180 dias do governo do Rio de Janeiro por ordem do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o comando do Estado passa agora para o vice, Cláudio Castro (PSC). De estilo discreto, o vice-governador chegou a usar o termo “gestão parlamentarista” com deputados para demonstrar a disposição em ouvi-los e ceder-lhes espaço. Desde a aprova...