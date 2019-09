Política Cannabis medicinal ganha força no Senado

Em meio a muita polêmica, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) do Senado acatou, na quinta-feira, 26, uma sugestão legislativa (SUG 6/2016) sobre uso da cannabis medicinal e do cânhamo industrial – variante da cannabis com menor concentração de tetraidrocanabinol e sem ação psicoativa relevante. A proposta vai tramitar como projeto de lei na Casa....