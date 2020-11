Política Candidaturas já traçam planos

A segunda fase da disputa eleitoral será mais curta –apenas duas semanas. O calendário eleitoral foi modificado por causa da pandemia do coronavírus.A coordenação da campanha de Covas promete manter o mesmo tom do primeiro turno, exaltando a trajetória do prefeito e sua gestão. A ideia é seguir fugindo da nacionalização, mas neste domingo Covas comentou que o apoio de ...