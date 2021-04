Política Candidatura de Lula em 2022 não deve influenciar cenário em Goiás, dizem cientistas políticos Pedro Mundim afirma que Lula, caso candidato, “será altamente competitivo”, mas que é difícil avaliar se candidatos da legenda em Goiás vão se tornar mais competitivos

A possível candidatura de Lula à Presidência da República no ano que vem não deve influenciar muito o cenário eleitoral goiano, analisam cientistas políticos ouvido pelo POPULAR. O Supremo Tribunal Federal (STF) anulou, na quinta-feira (15), as condenações do ex-presidente, o que devolve a ele os direitos políticos e o colocado como virtual candidato ao Palácio do Plan...