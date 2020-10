Política Candidatos partem para rua em Goiânia Adriana Accorsi percorreu a Região Noroeste em caravana, e Maguito Vilela esteve na parte Leste da capital em minicarreata; Vanderlan Cardoso manteve rotina de visitas

Com agenda externa cada vez mais intensa, o dia dos três melhores colocados nas pesquisas da disputa pela Prefeitura de Goiânia, ontem, foi marcado por uma agenda de visitas. Em busca de apoio, a Delegada Adriana Accorsi (PT), Maguito Vilela (MDB) e Vanderlan Cardoso (PSD) se encontraram com segmentos e o emedebista também se reuniu com o Legislativo goiano. Adriana gravou vídeo...